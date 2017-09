Sebastian Gorka abandonou a Casa Branca no mês passado em conflito com o rumo da presidência de Donald Trump, mas parece permanecer um apoiante do antigo patrão.

Hoje, nas redes sociais, partilhou a fotografia de Trump com uma criança afetada pelas cheias no Texas e a legenda One Nation, isto é, 'uma nação'.

Gorka voltará a trabalhar na Breitbart News, uma plataforma mediática conotada com a direita e fundada por outro antigo conselheiro de Trump que deixou recentemente a administração norte-americana: Steve Bannon, que já se auto-descreveu como "nacionalista".

Este verão, o presidente Trump foi alvo de críticas, à direita e à esquerda, por ter falhado em criticar diretamente manifestantes de extrema-direita e supramacistas brancos. Gorka e Bannon abandonarão as suas posições na mesma janela de tempo.