"Não é verdade que defenda o retorno da pena de morte a Portugal", certifica André Ventura, candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures. "Aquilo que eu disse foi que, do ponto de vista pessoal, não me choca que um terrorista que mate quarenta mulheres e crianças num centro comercial seja executado pelo Estado. Entre o não me chocar e o ser a favor vai um passo gigante", justifica.

"Será que uma execução destas choca assim tanto a um democrata?", questiona.

Já em relação à prisão perpétua, reafirma o que disse. "Não podemos continuar a ter um sistema penal em que os próprios criminosos se riem das penas que lhes são aplicadas. Para casos de terrorismo, predadores sexuais e homicídios agravados defendo uma prisão perpétua revista e reanalisada de vinte em vinte anos".

"Lamento se isto choca alguém, mas é o que penso genuinamente", conclui.