"Obviamente que eu considero que é um elogio a acusação de eleitoralismo porque isso quer dizer que as medidas que estão a ser trabalhadas são boas para o país. E são, de facto", respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas que lhe perguntaram sobre as críticas que Passos Coelho fizera ao modo "pouco sério" como o governo estará a conduzir as negociações para o Orçamento do Estado de 2018.

"Este Orçamento não vai ter coisas más, é mais um Orçamento de avanço, porque infelizmente há muito ainda que recuperar face o que foi feito ao povo português durante os quatro anos deles", atirou o secretário de Estado e ex-líder da Juventude Socialista, que voltou a ser visto na Festa do Avante depois de já aí ter sido visto em 2016.

Ontem, Passos Coelho havia acusado o governo liderado por António Costa de falta de seriedade na apresentação do OE.

"O Governo devia fazer uma de duas opções: ou apresenta o Orçamento antes das eleições autárquicas para os portugueses saberem todos com que é que vão contar quando vão fazer as suas escolhas, ou entende manter o calendário normal, e está no seu direito, ou então devia ser um bocadinho mais contido na forma como utiliza a discussão orçamental para favorecer as candidaturas autárquicas dos partidos que suportam o Governo", defendeu, em Vila Real, o presidente do PSD.