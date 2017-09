O coordenador do programa autárquico do PSD de Lisboa, José Eduardo Martins, não gostou das críticas que o deputado Feliciano Barreiras Duarte atirou à direção do partido em vésperas de eleições autárquicas.

Barreiras Duarte, que foi chefe de gabinete de Passos quando este se tornou líder do PSD em 2010, afastou-se do ex-primeiro-ministro nos último tempos, chegando a considerar que há "racistas e xenófobos" entre os sociais-democratas, em consequência de Passos Coelho ter mantido ao polémico candidato a Loures, André Ventura.

Feliciano, nesse sentido, tornou a atacar a direção nacional, acusando-a de várias falhas no processo autárquico. José Eduardo Martins reagiu na sua página de Facebook: "Os nossos adversários são os socialistas".

Martins, que nunca foi um 'passista', aliás relembra-o: "Quando eu fui para casa há meia dúzia de anos eles iam todos mudar o mundo com o Pedro Passos. O único bota de elástico de fora era eu...".

"Mesmo os que ainda se candidataram contra o Pedro (Passos Coelho) lhe descobriram, afinal, qualidades novas a cada convite para o Parlamento Europeu ou para o Governo", recorda, numa referência clara a Paulo Rangel, que foi para Bruxelas, e a Aguiar-Branco, que foi para ministro, depois de ambos perderam para Passos.

Mas sobre Feliciano, que não é caso único, a análise foi mais severa: "Dedicam-se agora em geral ao mesmo que fizeram à direcção de Ferreira Leite, ir para os jornais em véspera de eleições fazer buracos no convés do próprio barco. Os jornais gostam, eles sentem-se vivos".

Na conclusão, optou pela calmia. "Mas o PSD resiste a tudo. Até aos de sempre. E eu por aqui me fico até Outubro. Os nossos adversários são os socialistas".