De acordo com uma nota publicada no portal das Finanças, a Autoridade Tributária e Aduaneira vai permitir que os casais corrijam a informação conjunta patrimonial e assim possam rever o pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI).

O Governo permite assim que «os casais que se esqueceram de pedir avaliação conjunta do seu património para efeitos de IMI o possam fazer a partir da próxima semana, podendo assim evitar o pagamento deste imposto».

A ideia é dar tempo aos casais que queiram alterar a matriz predial.

O registo na matriz poderá ser solicitado no portal das Finanças, mediante a apresentação dos códigos de certidão permanente das casas.