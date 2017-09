As autoridades francesas libertaram os dois suspeitos detidos esta semana por suspeita de estarem envolvidos no desaparecimento de Maëlys de Araújo, de 9 anos, uma lusodescendente vista pela última vez num casamento na madrugada de domingo passado.

O primeiro suspeito foi detido na quarta-feira passada, tendo prestado declarações incoerentes e contraditórias.

Entretanto outro homem, amigo do primeiro, foi também posto sob custódia policial, esta sexta-feira, com o objetivo de as autoridades confrontarem as declarações dos dois, escreve o jornal francês Le Parisien.

Este sábado foram ambos libertados, e todos os cenários estão ainda em aberto e as buscas continuam.

Dezenas de polícias e de bombeiros apoiados por cães e helicópteros, assim como muitos voluntários, estão a bater a zona onde o casamento se realizou, em Pont-de-Beauvoisin, na esperança de encontrarem a criança ou pistas do seu paradeiro.