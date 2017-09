O co-presidente do West Ham David Sullivan contradisse Bruno Carvalho, que disse que o Sporting não tinha recebido qualquer oferta por William Carvalho, ao dizer que o clube inglês fez proposta recorde pelo médio leonino.

“Não é segredo que fizemos uma proposta recorde na história do clube por William Carvalho, do Sporting, mas infelizmente foi rejeitada há duas semanas”, afirmou o dirigente, adiantando que na noite de quinta-feira (dia em que o mercado fecharia às 00h) o Sporting entrou em contacto com o West Ham “para aceitar a oferta inicial, mas infelizmente era demasiado tarde” não haveria tempo para realizar os devidos exames médicos.

“Não estamos preparados, enquanto clube, para contratar um jogador por essa quantidade de dinheiro sem os necessários exames médicos”, justificou David Sullivan.