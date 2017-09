Céu pouco nublado e subida de temperatura em algumas zonas do continente marcam sábado e domingo.

As temperaturas vão variar entre os 26 graus celsius em Viana do Castelo e na Guarda e os 35º em Évora e em Beja, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além do aumento das temperaturas, há também um maior risco na exposição à radiação ultravioleta, que é hoje muito elevado em praticamente todo o território.

O IPMA recomenda, por isso, a utilização de óculos de sol, de chapéu, de ‘t-shirt’, de guarda-sol e de protetor solar. É ainda aconselhado a evitar a exposição das crianças ao sol.