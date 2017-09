Foi assim que ficaram as mãos do campeão olímpico numa expedição de remo no Ártico

Instagram Jornal i 01/09/2017 21:13

Um remador britânico, que é bicampeão olímpico, realizou uma expedição no Ártico, e partilhou uma imagem do estado das suas mãos no final de remar.