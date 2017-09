São cenas inacreditáveis que chegam da Volta a Espanha, uma das principais provas de ciclismo mundiais. Na etapa de quinta-feira, o russo Maxim Belkov teve de enfrentar um obstáculo ainda mais duro do que a prova em si: um espectador.

Parece impossível, mas é verdade: a meio de uma duríssima contagem de montanha, Belkov foi empurrado contra as proteções por um espectador que invadiu a estrada. O atleta foi projetado da bicicleta e terá sofrido ferimentos ligeiros, mas ainda voltou à prova, terminando a etapa a mais de 15 minutos do vencedor. "Espero que no futuro haja menos incidentes destes! É imoral! Obrigado a todos, está tudo bem comigo", partilhou posteriormente nas redes sociais.

Veja o incidente aqui: