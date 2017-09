A mota envolvida no acidente tinha matrícula francesa e é de alta cilindrada, e só parou cerca de 100 metros à frente do local do acidente.

O alerta para os Bombeiros Sapadores de Braga foi dado pelas 18h30, e a a corporação enviou para o local três ambulâncias.

O acidente fez um morto, mas uma pessoa sobreviveu, e já terá sido transportado para o Hospital de Guimarães. A estrada, que tem três faixas, está com duas interditadas portanto, o trânsito está condicionado.