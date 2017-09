Depois de muita especulação, Gonçalo Guedes foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Valência. O jovem internacional português vai jogar nos ché até ao final da temporada, sendo que o acordo com o Paris Saint-Germain não prevê qualquer opção de compra.

Recorde-se que, ao contrário do que aconteceu na maior parte dos campeonatos europeus, o mercado de transferências em Espanha só vai fechar à meia-noite desta sexta-feira, dia 1 de setembro, pelo que vários negócios estão ainda hoje a ocorrer - como a contratação de Loic Rémy, ex-Chelsea, pelo Las Palmas.

Curiosamente, até agora só o PSG oficializou a cedência de Guedes... e com um erro. Na versão castelhana do seu site, os franceses escrevem no título que o empréstimo é ao Valência, mas no corpo do texto pode ler-se "Gonçalo Guedes foi cedido ao Stoke City". Certamente apenas uma distração de quem escreveu o comunicado, dado que logo a seguir os parisienses referem que "o acordo com o clube espanhol não é acompanhado de uma opção de compra".