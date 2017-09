Em agosto foram vendidos em Portugal 14.852 veículos automóveis, o que representou um crescimento homólogo de 13,1%, “superando, à semelhança do que ocorreu no mês anterior, o crescimento homólogo acumulado observado nos primeiros oito meses do corrente ano”, revelou a ACAP.

Em termos acumulados, de janeiro a agosto, o mercado ascendeu a 184.360 veículos automóveis novos, o que representou um crescimento homólogo de 8,7%.

No mês de agosto de 2017, foram matriculados no nosso país 11.937 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, mais 11,5% do que no mês homólogo do ano anterior. Nos primeiros oito meses de 2017 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 156.695 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 8,1% relativamente a período homólogo de 2016.

Foram também colocados em circulação em Portugal 2.477 novos veículos comerciais ligeiros, o que representou um acréscimo de 12,7%. Desde janeiro, este mercado ascendeu a 24.181 veículos, o que representou um aumento de 11,9% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados verificou-se, em agosto, um crescimento de 89,6% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 438 veículos desta categoria. Nos primeiros oito meses de 2017 as matrículas situaram-se em 3.484 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 13,9% relativamente ao período homólogo de 2016.