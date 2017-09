Os clientes com contas de serviços mínimos bancários vão, a partir de 2018, poder fazer transferências para outros bancos. Até aqui apenas podiam fazer transferências para contas no próprio banco.

O Banco de Portugal publicou hoje as alterações legislativas trazidas pelo decreto-lei n.º 107/2017, entre as quais o alargamento dos Serviços Mínimos Bancários, passando a permitir que cada cliente possa fazer até 12 transferências interbancárias por ano, através da página do banco na Internet ('homebanking').

Atualmente, o pacote dos serviços mínimos bancários apenas possibilita transferências intrabancárias, ou seja, os clientes apenas podem fazer transferências para outras contas do mesmo banco.

A evolução do número de contas de serviços mínimos bancários nos primeiros seis meses 2017 foi de 12%, de acordo com o Banco de Portugal (BdP), em agosto.

O último relatório apontava para a existência de 39.146 contas de serviços mínimos, o que significa que foram abertas 5.121 novas contas, o que representa um crescimento em termos percentuais de 12%, em relação ao final de 2016. Em comparação ao período homólogo o crescimento foi de 27%.

De acordo com o banco central, cerca de 43% das contas de serviços mínimos bancários constituídas resultaram da conversão de uma conta de depósitos à ordem existente na instituição de crédito, proporção inferior em cinco pontos percentuais à registada em 2016 (48%).