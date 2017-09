O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu, esta sexta-feira, Bruno de Carvalho, por mais três meses.

Em causa está um comentário publicado no Facebook no final do ano de 2016, no qual invoca o facto de a FPF contabilizar 18 títulos nacionais para o Sporting, ao invés dos 22 reclamados por clube dos leões.

“A atitude da FPF de atualizar os títulos nacionais, hoje no seu site, desrespeitando a verdade e a história, demonstra a incompetência e a cobardia dos seus dirigentes, que tudo defendem menos a verdade desportiva e o futebol; O tempo dos portugueses corajosos, inteligentes, justos e responsáveis já lá vai. Agora esses são os cidadãos comuns, tendo ficado o dirigismo máximo desportivo entregue ao oposto, o que muitos nos deve entristecer e envergonhar; Se acham que estas atitudes ficam sem resposta estão muito enganados, pois a verdade vem sempre ao de cima, mesmo que seja necessário escavar no esgoto até lá chegar”, escreveu.

Segundo o acórdão, o comentário publicado a 16 de Dezembro de 2016, “coloca em causa a responsabilidade e credibilidade da FPF e dos seus órgãos sociais”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho já estava suspenso por seis meses, devido ao "caso do túnel".