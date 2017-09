O novo preçário da companhia aérea nacional traz várias mudanças que favorecem os clientes que viajam com pouca bagagem e prejudicam os restantes, habituados a viajar com mala de porão. Ao contrário do que acontecia até aqui, os preços passam a variar consoante os serviços que são prestados.

A nova tarifa Discount, pensada para quem viaja com pouca coisa, passa assim a ser a mais barata da companhia aérea. Recorde-se que a TAP tem sofrido várias alterações de forma a conseguir reposicionar-se nos diversos mercados e fazer face à concorrência das companhias de baixo custo.

Mais passageiros transportados

A TAP transportou 1,252 milhões de passageiros em junho, um aumento de 23,4% em comparação com junho de 2015. Nos últimos meses, a companhia aérea portuguesa tem transportados mais de um milhão de passageiros por mês. "A contribuir para o forte crescimento, em termos absolutos, o aumento de 136 mil passageiros nas rotas da Europa, mais 21,4%", revelou recentemente a transportadora aérea.

Na análise semestral, a TAP revela que, nos primeiros seis meses do ano, transportou "mais 1,3 milhões do que em igual período do ano anterior", atingindo "um total de 6,424 milhões de passageiro, que significam um crescimento de 26,3%".

Mas também no transporte de passageiros têm sido feitas várias alterações, com a TAP a mudar várias vezes as tarifas.