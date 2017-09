Os preços dos combustíveis em Portugal vão ficar mais caros e no caso da gasolina o aumento será acentuado. A culpa é do furacão Harvey, que provocou uma subida acentuada nos preços dos combustíveis nos Estados Unidos da América.

A gasolina irá sofrer um aumento em torno de 3 cêntimos por litro. A confirmar-se, o preço por litro ficará acima de 1,46 euros por litro, o que corresponde ao nível mais elevado desde o início de Maio do ano passado. O gasóleo aumenta 1cêntimo.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.