As pessoas que estão de visita a Fátima e ao santuário sentem-se incomodadas com os arrumadores de carros que costumam estar nos parques de estacionamento a pedir por esmolas, porque quando as pessoas não lhes dão a moeda esperada começam a ser mal-educados.

Segundo disse o Santuário de Fátima ao Jornal de Leiria, as pessoas mostram-se incomodadas com a situação, mas não se mostraram dispostas a apresentar uma queixa formal e que têm procurado a ajuda da GNR para resolver este problema.

O Posto Territorial de Fátima tem feito um patrulhamento diário na área e reforçado a presença das autoridades nesses locais, mas é impossível patrulhar tudo, pois segundo uma fonte da GNR disse ao Jornal de Leiria, basta as autoridades virarem costas que eles voltam a pedir.