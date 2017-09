Um incêndio está a queimar uma zona de mato nos concelhos de Odivelas e Lisboa.

O fogo teve início na freguesia de Odivelas, na localidade de Vale do Forno, pelas 14h58, diz a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil. As chamas terra chegado ao concelho vizinho de Lisboa, à área da Urbanização Quinta dos Alcoutins, no Lumiar.

Há pelo menos 80 operacionais e 26 viaturas no local.