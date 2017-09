O ator norte-americano Richard Anderson morreu esta quinta-feira, aos 91 anos, na sua residência em Beverly Hills, Califórnia.

A informação foi avançada por um porta-voz da família, contudo a causa da morte ainda é desconhecida.

O ator ficou conhecido pela sua participação em séries televisivas como The Million Dollar Man e The Bionic Woman. Participou ainda em filmes como Paths of Glory, de Stanley Kubrick, em 1957, Seven Days in May (1964) e Seconds, de John Frankenheimer (1966).