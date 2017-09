As faturas de eletricidade no mercado livre vão começar a mostrar as diferenças nos preços relativamente ao mercado regulado, escreve a agência Lusa.

“Nas faturas, enviadas aos consumidores pelos comercializadores em regime de mercado, deve ser colocado, em local visível e de forma inequívoca, o valor da diferença entre o preço praticado em regime de mercado e na tarifa regulada”, diz a proposta do governo citada pela Lusa.

Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o mercado livre de eletricidade regista cerca de 4,85 milhões de clientes.