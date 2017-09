Cristina Ferreira voltou a dar uso do espaço de ante que tem programa das manhãs da TVI para esclarecer as notícias polémicas dos últimos dias em torno do seu nome. A apresentadora é acusada de estar ‘em guerra’ com o chef de cozinha Ljubomir Stanisic e aproveitou o momento para se defender.

“Dizerem que o Ljubomir não tem um novo programa porque anda em guerra comigo e sou eu que não deixo que ele ganhe 40 mil euros… Então, mas desde quando é que sou eu que mando no dinheiro da TVI?! Expliquem-me. E desde quando é que eu estou acima do Bruno Santos [diretor-geral de antena e programação da TVI], da Rosa Cullell [CEO da Media Capital, dona da TVI], dessas pessoas todas?! Desde quando é que alguém acha que sou eu que decido se o Ljubomir tem um programa ou não?!”, começou por referir.

Cristina Ferreira realçou que ocupa apenas o cargo destinado à idealização de conteúdos dos programas de entretenimento da estação de Queluz: Isso não é de gente atrasada? Como é óbvio, a decisão de um programa do Ljubomir é da direção geral e da direção de programas. Eu sou apenas diretora de conteúdos, ajudo nos conteúdos, mais nada. Todas as decisões são de quem, de facto, as tem que tomar. Eu sou TVI porque faço parte dela, mas há uma estrutura e há as pessoas que mandam realmente”, explicou Cristina Ferreira.

A companheira de Manuel Luís Goucha aproveitou ainda o momento para responder às últimas palavras de Maya. Segundo a taróloga, Cristina Ferreira foi vista na companhia de um homem mistério durante as suas férias em França.

“Diz a Maya, e garante, que fui vista com um homem mistério nas minhas férias na Provence...como não estava lá só pode ter visões”, destacou a apresentadora, realçando que o único homem com quem esteve foi o seu filho Tiago, de nove anos.