“No último ano, temos tomado várias medidas para reduzir o número de notícias falsas e farsas no Facebook. Actualmente, não permitimos que os anunciantes publiquem links de histórias que tenham sido identificadas como falsas por organizações de verificação de factos. Damos agora um passo em frente: se houver sites que, repetidamente, partilharem histórias assinaladas como falsas deixarão de poder anunciar no Facebook”, anunciou a rede social.

De acordo com um relatório do Reuters Institute Digital, sobre o consumo de informação online, dois terços dos utilizadores do Facebook usam a rede para ter acesso a informação. O Facebook tem estado debaixo de fogo, sobretudo depois das acusações de não ter combatido as notícias falsas durante a campanha vitoriosa de Donald Trump à Casa Branca.

"As falsas notícias são prejudiciais à nossa comunidade. Torna o mundo menos informado e cria desconfiança. No Facebook, estamos a trabalhar para combater o alastramento deste tipo de notícias em três áreas chave: incentivos económicos, criação de novos produtos e ajudar na tomada de decisões informadas”, refere ainda um comunicado.