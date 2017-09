Gregg Abbott, polícia da Geórgia, nos Estados Unidos, foi apanhado a fazer comentários racistas durante uma operação stop.

O agente tinha mandado parar uma condutora e as palavras do agente foram captadas pela câmara do carro de patrulha.

A mulher começa por dizer que já viu muitos vídeos de polícias a disparar sobre pessoas naquelas circunstâncias, ao que o polícia responde: “Mas você não é negra. Lembre-se que nós só disparamos sobre negros. Nós só matamos negros”.

O vídeo foi gravado em 2016. O agente em causa reformou-se ao saber que iria ser despedido.