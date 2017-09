Madonna mostrou alguns dos pertences no Instagram. A legenda recupera o título da canção "In My Secret Garden", do álbum "Erotica" de 1992.

Na foto há um vaso com túlipas brancas, fotos de família emolduradas e livros sobre Frida Kahlo. Veja aqui:

In My Secret Garden 🌺🌼🌷🌹🌺🌈🎨♥️ A Rose without a thorn. A Lover without Scorn 🌷🌺♥️ Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Ago 30, 2017 às 9:35 PDT

Madonna comprou casa em Lisboa, embora as versões divirjam sobre o local: se Sintra, se Lisboa. Com a artista, está o filho David Banda e as gémeas Esther e Stella.