Quatro jornalistas sul-coreanos foram condenados a pena de morte na Coreia do Norte após uma entrevista acerca de um livro que criticava o país.

As autoridades norte-coreanas consideraram que, ao entrevistarem os autores do livro, os jornalistas tinham insultado “gravemente” a dignidade do país.

A imprensa sul-coreana diz que a execução dos quatro homens poderá acontecer em breve.