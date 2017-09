Summer Camp: Uma história de verão

Há sempre aqueles verões que nos marcam para sempre. Isso nada tem a ver com a idade mas com momentos perfeitos.

O nosso “campo de férias” é no fundo o conjunto de experiências , a conjuntura e as pessoas que o envolvem e que se envolvem em nós nesses tempos maravilhosos. É o brilhozinho nos olhos, o desejo imenso do “durar para sempre”. É a despedida que custa, a saudade que fica. É o desejo enorme de fazer tudo e mais um bocadinho, é o medo do efémero, a vontade de acreditar, o receio de sofrer, o mergulho de água fria no mar. A esperança de que tudo fique igual mas acima de tudo que fique - que com a nossa vontade lá faremos o resto acontecer.

Summer Camp é acordar a rir, são os pequenos almoços a ver o mar, aquelas horas na praia até o sol cair , o efeito do sal no cabelo e o bronze que nos torna especiais. É o tempo que não passa, os horários que não existem, são os mosqueteiros que te acompanham nesta aventura e as conversas que te acrescentam. Os jantares que sabem sempre à melhor das companhias. O sabor que se funde ao sentimento. O copo de vinho no meio de uma gargalhada. O abraço que arrepia, a dança que aproxima, a camisola especial que nos faz lembrar alguém ou o perfume com cheiro a confettis que nos “explode” a memória .

A simplicidade, o chinelo no pé, as conversas intermináveis. Essas que davam mil crónicas e que se escrevem a quatro mãos. Não há na vida muita gente que mexa connosco de uma forma especial, que nos transporte para outra dimensão e que nos explique que também merecemos que gostem de nós assim como somos. Que a vida é dar e receber, sal e pimenta, aventura e reflexão, amizade e amor, é o silêncio que se ouve e a risada que se sente. São saudades, é mistério, medo do desconhecido, da ilusão. Intensidade que nos tira o sono, que nos devolve os sonhos.

É essa intensidade e leveza de ser que temos que saber levar para o inverno e arranjar forma de transformar o Summer Camp num condomínio fechado feito de pessoas para a vida. Viver no país das maravilhas por um dia e transportar para o resto do ano a vontade de viver experiências novas. Percebermos que também merecemos ser especiais para alguém, que temos energia boa que nos faz emocionar os outros sem medos. Entrarmos na vida de uma pessoa para ficar, seja lá o que isso for. Há melhor coisa do que fazermos sorrir alguém? Daqueles rasgados e puros como os das crianças?

Os finais de férias são por isso muitas vezes despedidas difíceis, é preciso ter a magia de tudo fazer para que ele se reconstrua. Porque sem o inverno nunca daríamos tanta importância ao verão, porque sem choro jamais daríamos o mesmo valor a um abraço sincero. Sem sofrimento nunca estaríamos tão próximos de entender um “estou aqui”. Porque o frio pode chatear os ossos mas jamais congelará a alma. O ano, como diz Fernando Pessoa sobre as pessoas, “ para ser grande tem que ser inteiro”. Viver tem que ser construir, lembrar e não deixar partir. Porque não podemos ter receio do que nos lava por dentro. Porque na verdade somos curiosos da vida e a saudade é o amor que fica...