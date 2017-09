Canais de bonecos, está aí alguém?

Terão sempre de ser os adultos a defender as crianças do “tanto faz como fez”, para que elas não o absorvam também um dia

É todo um mundo novo que chega com a maternidade. Durante anos não lhes ligávamos nenhuma, limitávamo-nos a invocar as nossas memórias da Disney, Dartacão, Sailor Moon e Rua Sésamo. Um dia, começamos a dar connosco a trautear as cantigas do Baby TV e a dominar a lógica repetida de muitos dos desenhos animados. Os caprichos gastronómicos do gato Henrique, que tem sempre uma carga de trabalhos porque o cozinheiro não gere lá muito bem os abastecimentos, ou as voltas do carteiro Frank para distribuir encomendas a animais que têm nomes que são uma espécie de introdução à aliteração, do género pata Paula e minhoca Marta. Agora que escrevo, de tantas vezes que já vi a cena, ouço-o na minha cabeça a chamar pelos contemplados com as prendas e a seguir as pistas para os encontrar no seu habitat natural à espera de embrulhos com fatos de mergulho ou lenços para pôr na cabeça. E repare-se, ainda nem estou na fase do Panda que leva pais e mães a festivais e obriga a ver DVDs em repeat.

Mesmo quando temos aquela ilusão de que os nossos filhos “nunca” vão ver televisão, vai ser só jogos pedagógicos intelectualmente superiores, o facto é que se torna um bocado incontornável ligar o aparelho de vez em quando (a quem quero eu enganar… o Baby TV é o segundo canal mais visto lá em casa) e não há dúvida de que aprendem alguma coisa e nos dão algum descanso. Aprendem palavras, conceitos, números, expressões, do “adoro-te mamã” (que eu achava que tinha ensinado à minha filha até ver que há uma cantiga assim num dos slots de melodias da televisão), aos “amigos”, que são basicamente os bonecos todos. No meio de todo este entretenimento mais ou menos educativo, há ainda assim coisas que me tiram do sério. É que suspeito que alguém deixa os CDs de bonecos a passar e não presta a menor atenção se a emissão corre bem ou mal.

A desconfiança já cá está desde que a criança era pequena. Há uma música de embalar que tem uma falha, uma interrupção como se o disco estivesse riscado (nem sei se será um disco). Passam quase dois anos e continua assim. Esta semana dei com uma emissão mais surreal, desta feita num programa do Jim Jam (outro canal de desenhos animados). O programa chama-se “Os meus amigos animais” e prometia uma viagem à descoberta do oceano, guiada por dois amigos a bordo de uma sonda. Bastou ver alguns minutos para o meu cérebro começar a dar nós: nada daquilo que os protagonistas e o narrador referiam aparecia nas imagens reais do oceano que compunham cada cena.

Falavam de golfinhos e tubarões e só se via peixinhos, corais e criaturas estranhas que teria gostado de saber o que eram – claramente não eram golfinhos. Quando era suposto aparecer uma gruta perigosa não se via nada. E não é como se fosse um discurso genérico acompanhando por imagens genéricas: parece mesmo que os bonecos estão a descrever cenários que é suposto acompanharmos (lá está, apreender alguns conceitos) mas não bate a bota com a perdigota.

Podia ser uma falha, mas mais tarde voltou a repetir. Do género “aquilo é uma estrela ninja?”, pergunta a menina. “Parece perigoso, mas não, é outro tipo de peixe agulha” – e, na imagem, nada de peixe agulha ou estrelas. Se calhar era um exercício de imaginação – e há bonecos verdadeiramente psicadélicos a passar nos canais infantis – mas parece-me só desleixo, que passa facilmente porque estamos a falar de um público que provavelmente nem está a acompanhar aquele falatório todo mas só a ver as imagens.

As imagens transmitidas às crianças são um assunto na ordem do dia depois dos “polémicos blocos de atividades”, como ironizou Ricardo Araújo Pereira, que criticou o alarido em torno dos manuais e a intervenção do governo. Não me parece que sejam um exercício de sexismo, ou que fosse essa a intenção, mas também dizer que está tudo bem é falacioso. Mesmo que pudesse haver bonecos diferentes nos livros, como há estojos e mochilas para meninos e para meninas (embora não o digam na etiqueta), os exercícios, labirintos e tarefas, deviam ser iguais para rapazes e raparigas e não são. E só os nomes – um bloco é para rapazes e outro é para meninas – contêm uma diferença, que é corrente, mas que em termos educativos é significativa. As palavras, como as livreiras deverão saber melhor que ninguém, têm um peso.

Basta passar umas horas a ver canais de bonecos para encontrar referências estranhas e terão sempre de ser os adultos a defender as crianças do “tanto faz como fez”, para que elas não o absorvam também um dia. Já agora, já há uma música de natal a passar num destes canais infantis… não sei se nesse caso será desleixo.

Jornalista

Escreve à sexta-feira