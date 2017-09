O mercado de transferências já fechou em Portugal e em grande parte da Europa e os clubes portugueses já sabem com quem podem contar para esta temporada.

No caso do Benfica, os encarnados apresentaram dois reforços de última hora: Douglas, lateral-direito do Barcelona que chega por empréstimo à Luz, e também Gabigol, que também vem por empréstimo mas do Inter de Milão. Da Luz parte Mitroglou, que assinou pelo Marselha por 15 milhões de euros.

O FC Porto manteve-se discreto, assim como em todo o defeso, e não apresentou reforços para a equipa principal.

O caso do Sporting é o mais complicado. Os leões não venderam William Carvalho, que chegou a ser associado ao West Ham de Inglaterra, mas parece que a transferência do capitão Adrien para o Leicester vai mesmo acontecer. Apesar de o mercado já ter fechado em Inglaterra, o médio português deverá mesmo rumar a Leicester. A BBC diz que a transferência se fará por 25 milhões de euros.

De saída do Sporting estão Marvin e Schelotto para o Watford e Brighton, respetivamente. Cada um rende três milhões de euros aos leões.