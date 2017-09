Adrien Silva deverá trocar o Sporting pelo Leicester de Inglaterra, mas o negócio ainda não foi confirmado.

Mesmo com o mercado de transferências encerrado, a BBC diz que a transferência será oficializada esta sexta-feira, com os leões a receberem cerca de 25 milhões de euros pelo internacional português.

Adrien Silva está em Inglaterra a tratar do seu futuro e foi fotografado no centro de treinos do Leicester.

First picture of Adrien Silva at #lcfc training ground. He has now left...but we wait to hear whether his and #cfc Drinkwater deal completed pic.twitter.com/ZlhMV3qzYz