As coisas que gostaríamos de saber e não sabemos

Há uns anos uma amiga contou-me uma história curiosa sobre o funcionamento da sociedade sueca: uma tia tinha ficado surda e a segurança social não demorou uma semana a adaptar as condições técnicas da casa ao estado de saúde da familiar. E acrescentou: “Na Suécia sabemos quanto e onde os governantes gastam o dinheiro dos contribuintes”.

Não gostaria de ver Portugal “virar” país nórdico em muitos costumes, mas no que diz respeito às finanças adorava. Eis uma lista de coisas que gostaria de saber e não sei, quer como jornalista e como cidadão: Quanto dinheiro é gasto no combate aos incêndios, parcela por parcela; o mesmo para a prevenção dos fogos; quanto dinheiro emprestou a Caixa Geral de Depósitos e a quem (sem garantias bancárias) e que obrigou os contribuintes a arcarem com os devaneios políticos; qual foi o montante gasto para salvar outros bancos; o mesmo para as obras públicas; quantos sindicalistas desempenham as suas funções sem exercerem a profissão original há longos anos; quantos sindicalistas têm as forças de segurança que não fazem trabalho de rua – nada tenho contra a classe que defende operários oprimidos por alguns empresários trogloditas; quanto e onde gastam o dinheiro os ministérios; como são escolhidas as pessoas para cargos nas empresas públicas – se a simpatia partidária conta mais do que a competência; quanto dinheiro ganham as câmaras com as multas de trânsito/estacionamento; o que se gasta em comissões na aquisição de material militar e hospitalar; em medicamentos ou em plasma; em assessores estatais; em conselheiros de administração de empresas públicas, etc.

Estes são apenas alguns itens que se todos soubéssemos tintim por tintim, o país estaria seguramente melhor. Haverá, seguramente, milhares de outras contas que deveriam ser públicas. Mas a sociedade civil tem de obrigar os políticos e afins a contribuírem para a transparência da coisa pública. Não faz sentido discutir-se os assuntos no ar. Vamos às continhas de merceeiro.