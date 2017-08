Como seria de esperar, o último dia do mercado trouxe algumas surpresas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Até às 23 horas desta quinta-feira, o Benfica anunciou as chegadas de Douglas e Gabigol, ambos por empréstimo (Barcelona e Inter de Milão) até ao final da temporada. Pelo contrário, Mitroglou disse adeus: após duas temporadas de grande sucesso na Luz, o avançado grego de 29 anos rumou ao Marselha, com os franceses a pagar 15 milhões de euros por metade do passe. Também Mato Milos, lateral-direito croata contratado há alguns dias - embora nunca tenha chegado a ser anunciado pelas águias -, seguiu por empréstimo para o Lechia Gdansk, da Polónia, enquanto Aurélio Buta, outra opção para aquela posição, foi igualmente cedido, mas aos belgas do Antuérpia.

No Sporting, a confirmação oficial ainda não existe... pelo menos por parte dos leões. É que o selecionador nacional, Fernando Santos, admitiu ter autorizado Adrien a ausentar-se da concentração da Seleção para ir tratar da transferência - ao que tudo indica, será o Leicester o destino do ex-capitão leonino, num namoro que dura há precisamente um ano. Também os laterais Ezequiel Schelotto e Marvin Zeegelaar disseram adeus a Alvalade, ambos igualmente em direção à Premier League: o ítalo-argentino comprometeu-se com o recém-promovido Brighton, enquanto o holandês se juntou ao Watford, orientado por Marco Silva. Ambos os negócios renderam três milhões de euros aos cofres do Sporting - no caso de Zeegelaar, os leões ficam com 30% de uma venda futura; já no que respeita a Schelotto, a Sporting SAD fica titular de uma mais valia futura de 12,5%. E ainda Azbe Jug: o guardião esloveno, que nunca foi opção em dois anos de ligação, rescindiu. William Carvalho, apontado ao West Ham durante largas semanas, deverá permanecer em Lisboa.

Neste último dia de mercado, do Dragão só duas saídas e nenhuma entrada. João Carlos Teixeira, contratado na temporada passada ao Liverpool, foi cedido até ao final da temporada ao Braga, enquanto Rui Pedro seguiu para o Boavista. Os cobiçados Aboubakar e Marega irão continuar a fazer parte das opções de Sérgio Conceição.

O Braga, por seu lado, foi o verdadeiro rei desta reta final. Os minhotos concretizaram as vendas de Pedro Neto (17 anos) e Bruno Jordão (18) à Lázio, num negócio que lhes deverá render valores acima dos 20 milhões de euros. Mas apresentaram ainda Robert Muric, um extremo croata de 21 anos que pertencia aos quadros do Ajax e que ficou vinculado aos Guerreiros do Minho para as próximas cinco temporadas.

Mbappé, Renato e muito mais A nível internacional, a loucura assumiu contornos reais. Depois de muita fumaça, o Paris Saint-Germain oficializou finalmente a contratação de Mbappé, que até marcou um golo nos 4-0 da França sobre a Holanda. O avançado de 18 anos chega a Paris por empréstimo do Mónaco, mas com o clube da capital gaulesa a ter uma obrigação de compra do passe no fim da temporada avaliada nos famosos 180 milhões de euros (135 imediatos mais 45 por objetivos). Uma manobra indispensável para que o PSG consiga contornar as restrições do fair-play financeiro impostas pela UEFA.

Uma das mudanças mais inesperadas, porém, acabou por ser a de Renato Sanches para... o Swansea. O médio vai representar o clube da Premier League por empréstimo do Bayern Munique, que continua a vê-lo como uma aposta de futuro, razão pela qual não aceitou colocar qualquer opção de compra na cedência. A mudança, refira-se, justifica-se com o facto do clube galês ser treinado por Paul Clement, que até há poucos meses era adjunto... de Carlo Ancelotti em Munique.

Uma referência ainda para outros internacionais portugueses que decidiram mudar de rumo. Nani foi apresentado na Lázio, onde irá jogar até ao fim da temporada por empréstimo do Valência. Nos mesmos moldes, Luís Neto juntou-se ao Fenerbahçe, oriundo do Zenit. Hugo Almeida, que na quarta-feira se havia desvinculado do AEK de Atenas, assinou pelos croatas do Hajduk Split. E Vieirinha regressou ao PAOK, cinco anos e meio depois de ter trocado a Grécia pelos alemães do Wolfsburgo.