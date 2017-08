O debate sobre como se deve lidar com a Coreia do Norte ganha novo ímpeto sempre que Pyongyang decide reagir a uma manobra militar norte-americana ou dar mais um passo no seu programa nuclear. “Diplomacia ou ação militar?” parece ser o dilema com que vários líderes mundiais se têm confrontado nas últimas décadas. Se a primeira opção tem sido maioritariamente seguida, a segunda nunca foi colocada de parte.

A liderança norte-coreana é, não poucas vezes, caracterizada como “louca” ou “suicida”. Porém, as ações de Pyongyang parecem contradizer essas caracterizações, demonstrando que o principal objetivo é a sobrevivência do regime e a manutenção do poder da dinastia Kim.

O começo do programa nuclear

A Coreia do Norte começou a desenvolver o seu programa nuclear em 1959, com o apoio da então União Soviética. Porém, com o fim da divisão de poder bipolar nas relações internacionais depois da implosão do gigante soviético, a segurança de Pyongyang passou a depender exclusivamente das suas próprias capacidades militares. Decidiu então transformar as suas centrais nucleares, orientadas para a produção de energia, em produtoras de urânio enriquecido, ignorando o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) que tinha ratificado em 1985 – sem ter assinado o Acordo de Salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), agência que inspeciona o cumprimento do tratado.

As armas nucleares táticas norte-americanas e soviéticas foram retiradas da Península Coreana nos meses que se seguiram ao fim da Guerra Fria e um tratado de desnuclearização da península foi assinado entre a Coreia do Norte e do Sul. No seu seguimento, Kim Il-Sung, então líder do regime norte-coreano, ratificou o Acordo de Salvaguarda da AIEA e, em 1993, a agência pediu para inspecionar as instalações acima do paralelo 38º, tendo-lhe sido recusado o pedido. As campainhas soaram nas principais capitais mundiais quando a Coreia do Norte anunciou que iria utilizar o artigo X para abandonar o TNP por motivos supremos de segurança nacional e, mais tarde, quando decidiu deixar a AIEA.

O governo norte-americano, liderado então por Bill Clinton, encetou contactos para negociações. Estas decorreram em Genebra, Suíça, entre altos representantes das duas partes, tendo-se acordado o “Agreed Framework”, que estipulava que Pyongyang iria congelar e eventualmente eliminar o seu programa nuclear, em troca de ajuda energética norte-americana.

Conversações a seis

Em 2002, agências de informação norte-americanas comunicaram à administração de George W. Bush que tinham descoberto um programa nuclear secreto da Coreia do Norte, chocando Washington pela violação do “Agreed Framework”. Nesse momento a China desenvolveu esforços diplomáticos para que as duas partes encetassem negociações multilaterais sobre a proliferação nuclear, as apelidadas “Conversações a Seis”. Estas contaram com a participação dos Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Japão e Coreia do Sul e resultaram em seis rondas negociais que se prolongaram entre 2003 e 2007, produzindo avanços e recuos conforme os interesses momentâneos das duas partes. Para cada proposta norte-americana, os norte-coreanos apresentavam uma contraproposta a exigirem mais algum tipo de auxílio, bloqueando as negociações. Não obstante, em julho de 2008, todas as partes nas negociações chegaram a um acordo para a realização de inspeções às instalações nucleares norte-coreanas. Porém, e depois do lançamento de mísseis e satélite e da sua condenação pelo Conselho de Segurança da ONU, Pyongyang abandonou a mesa das negociações, prosseguindo com o seu programa nuclear. A partir desse momento os testes nucleares e o lançamento de mísseis e satélites passaram a marcar as relações internacionais na Ásia-Pacífico, despoletando ameaças e contra-ameaças, bem como condenações do Conselho de Segurança. Até março de 2017 a Coreia do Norte desenvolveu cinco testes nucleares, para além de inúmeros lançamentos de mísseis e satélites.

O regime norte-coreano tem investido no prosseguimento do seu programa nuclear essencialmente por três razões. Primeiro, para retirar concessões económicas através das negociações com os Estados Unidos e os seus aliados, em troca do abandono do seu programa nuclear, tendo em conta as dificuldades da sua economia desde que parou de receber auxílio económico da ex-União Soviética. Segundo, por razões de segurança nacional. A liderança de Pyongyang teme que a sobrevivência do seu regime esteja em causa sem um significativo argumento dissuasor contra os Estados Unidos e seus aliados. O simples apoio da China não é garante suficiente – até porque esta tem-se tornado crescentemente mais crítica. Os exemplos da deposição de Saddam Hussein, em 2003, e de Muammar Kadhafi, em 2011, assombram a liderança norte-coreana – ameaça que Trump tem reforçado com as suas declarações de “fogo e fúria”, por exemplo. Terceiro, para consumo interno, a que se juntam as constantes declarações pontuais de enorme agressividade contra as potências estrangeiras.

Segundo William J. Perry, ex-secretário de Defesa de Bill Clinton, num artigo publicado no Político, uma ação militar contra as instalações militares norte-coreanas pode facilmente levar a um conflito nuclear. O regime norte-coreano poderá responder a um ataque norte-americano com o bombardeamento contra Seul, que, por sua vez, terá como retaliação um ataque contra Pyongyang. A escalada do conflito e a provável derrota do regime poderão levar, em desespero, Kim Jong-un a utilizar armas nucleares contra a Coreia do Sul.