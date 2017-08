A não ser que o mundo vire ao contrário, a história de um jogo entre Portugal e as Ilhas Faroé será sempre muito parecida: portugueses a controlar, a passar a bola a toda a largura do campo, com especial incidência nos últimos 15 metros, e a marcar golos mais que suficientes para cantar vitória. Tinha sido assim nas duas vezes anteriores em que as duas equipas se defrontaram (Portugal tinha 11 golos marcados e nenhum sofrido) e voltou a ser ontem. Uma vez por outra, todavia, haverá algumas curiosidades que valha a pena relatar. E o jogo de ontem não é exceção.

Num Estádio do Bessa repleto e engalanado para receber o campeão europeu num jogo oficial pela primeira vez em 11 anos, havia a curiosidade para ver em ação alguns elementos que, por uma razão ou por outra, têm tido um começo de temporada mais atribulado. Com Cristiano Ronaldo à cabeça, obviamente, mas também William Carvalho, protagonista de uma das mais duradouras novelas deste mercado - e para quem falhou os últimos cinco jogos do Sporting por lesão, o médio pareceu bem soltinho...

Os jogos de seleção em finais de agosto/inícios de setembro, é um facto, são sempre complicados. E ingratos para um selecionador, pois o período de competição ainda é muito curto, pelo que a maioria dos jogadores ainda está longe do pico de forma - e a este cenário junta-se ainda o “flagelo” do fim do mercado de transferências, que este ano calhou exatamente num dia de compromissos internacionais. Mas os elementos escalonados por Fernando Santos para este encontro passaram no teste com distinção.

Bem... quase todos. João Mário e André Silva, por exemplo, estiveram bastantes furos abaixo da bitola que todos conhecemos - ainda que tenha sido o médio do Inter de Milão a sofrer a falta para a grande penalidade transformada por Cristiano Ronaldo no segundo golo de Portugal, aos 29 minutos. Um golo que permitiu ao capitão português igualar o registo de Pelé: 77 golos pelo seu país. Era preciso esperar mais um bocadinho para a ultrapassagem total...

A Seleção Nacional, refira-se, já vencia desde o minuto 3, naquele que foi o golo mais bonito do encontro. Bernardo Silva inventou espaço na direita, cruzou e Ronaldo ensaiou um pontapé acrobático perfeito. Nem parecia que só tinha feito ainda 31 minutos oficiais esta época... A partir daí, começou o festival de posse, toque e retoque lusitano, com uns remates amiúde. Muitos de André Silva, fosse de cabeça ou com os pés, numa noite absolutamente desinspirada.

Até que surgiu o impensável, algo que não acontecia há quatro jogos: um golo para as Ilhas Faroé. Na sequência de mais um lançamento lateral longo para a área portuguesa, Baldvinsson apareceu de rompante e fuzilou Rui Patrício, no segundo remate do pequeno país nórdico à baliza lusa. Era o choque de que os jogadores portugueses precisavam para acordar: pedia-se mais intensidade e eficácia ofensiva no segundo tempo. E assim aconteceu.

Depois de quatro falhanços quase consecutivos de André Silva e outro bom lance de Bernardo na área, o golo da tranquilidade surgiu de onde menos se esperava: por William Carvalho. O médio do Sporting, que até já tinha tentado um remate de longe na primeira parte (coisa rara!), apareceu na área adversária para desviar de cabeça um cruzamento de Cristiano Ronaldo, que estava em todas. E não ia ficar por aqui.

Entrou Quaresma, que caiu na área pouco depois. Segue jogo. E Ronaldo faz o hat-trick, num bom trabalho de... William Carvalho, que voltou a aparecer na área e consigo arrastou a defesa das Ilhas Faroé. O CR7 enganou um opositor que lhe deslizava aos pés, puxou para o pé esquerdo e fez o 4-1 - ultrapassando Pelé, lá está.

Faltava o último toque de inesperado no encontro. Que apareceu a seis minutos do fim, através de Nélson Oliveira, um homem que não festejava um golo pela Seleção nacional desde 2012. Lançado aos 81’, para o lugar de André Silva, o avançado do Norwich basicamente teve o condão de estar no sítio certo para atirar a bola para dentro da baliza depois de um corte totalmente defeituoso de um central contrário, direitinho para o centro da pequena área. Após cruzamento... de Ronaldo.

Segue-se a Hungria, daqui a dois dias, no que será um teste bem mais difícil. Portugal está proibido de perder pontos, até porque a Suíça passou com facilidade na receção a Andorra (3-0, com bis do benfiquista Seferovic); é, por isso, absolutamente imperioso vencer todos os jogos que faltam. Se o fizer, a Seleção nacional está no Mundial da Rússia. Se não... olá, queridos play-off.