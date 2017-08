Em finais do século XX, “24 de julho” tornou-se sinónimo de discotecas, copos e boémia notívaga. Mas há mais história por detrás do nome desta avenida. A data refere-se ao desembarque em Lisboa das tropas lideradas pelo Duque da Terceira, no ano de 1833, durante a guerra civil que opôs liberais e miguelistas. No dia anterior, o mesmo Duque da Terceira derrotara as forças miguelistas em Almada (onde hoje se situa a Avenida 23 de Julho). A tomada da capital a 24 abriria caminho à vitória final do partido de D. Pedro: o Cerco do Porto terminaria menos de um mês depois, a 18 de agosto, e a paz viria a ser assinada em Evoramonte a 26 de maio do ano seguinte.

