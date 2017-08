A Coreia do Norte é caso único no mundo. E para se perceber a forma como o regime olha para o exterior é necessário conhecer alguma da História. Hoje em dia a Coreia do Norte é conhecida como o “Reino Ermita”, mas isso não é exclusivo da família Kim.

Em 1637 a Coreia afastou-se do resto do mundo e este isolamento tem sido o princípio da sua política externa. A data marca o fim das invasões chinesas que durante séculos foram responsáveis por guerras trágicas naquela península. Em 1254, por exemplo, foram mortos 200 mil homens, mulheres e crianças coreanas na política de terra queimada para tornar a Coreia um Estado vassalo da China.

Uma tragédia ainda maior teve lugar no final do século XVI, quando 2 milhões de coreanos, quase 20%, população, morreram a tentar evitar que a península Coreana fosse subjugada ao domínio do Japão.

Os coreanos conseguiram repelir a invasão japonesa mas algumas décadas depois ficaram sob o domínio da dinastia Qing chinesa, que impôs o seu sistema diplomático à nação coreana. Em troca da proteção militar chinesa, o rei da Coreia submeteu-se ao princípio de “Servir o Supremo”, com o qual, como Estado vassalo, abdicou do controlo da política externa do país. Este sistema acabou por revelar-se estável: nos dois séculos e meio seguintes reinou a paz na península da Coreia.

Mas esta ordem começou a quebrar no final do século XIX sob pressão do Japão e da expansão russa. Os grandes vizinhos procuravam neutralizar a ameaça das outras grandes potências garantindo predominância na península. A resposta da Coreia foi tentar colocar as grandes potências umas contra as outras. E as três grandes potências que rodeavam a Coreia – China, Japão e Rússia – intensificaram a sua rivalidade, desconfiança e beligerância com o receio de que a Coreia, pudesse, a qualquer momento, enfraquecer a sua posição aliando-se a uma das outras.

Seguiram-se dois grandes conflitos: a primeira guerra sino-japonesa e a guerra russo-nipónica. A solução do Japão para o problema coreano – o fim da independência da Coreia que ficaria sob o domínio de Tóquio – teve o aval de outra grande potência em ascensão: os EUA.

Fruto de combate

A Coreia moderna – divisão entre norte e sul – é fruto do último grande combate na península: a guerra da Coreia.

Desde 1910 que a península fazia parte do império nipónico. Em 1945 com a vitória dos Aliados na II Guerra Mundial, o Japão perdeu todas as suas colónias, o que deixou em aberto o caminho para a independência coreana.

Mas o exército soviético marchou sob a Coreia e só parou no paralelo 38, onde encontrou forças norte-americanas que tinham desembarcado pouco tempo antes para prepararem uma futura invasão às principais ilhas japonesas.

Não tendo sido possível qualquer acordo sobre quem governaria a Coreia, as tropas norte-americanas e soviéticas retiraram-se da península em 1948 e 1949 depois da criação de dois Estados coreanos soberanos, separados pelo paralelo 38. Ambos reivindicavam legitimidade para governar a Coreia: no sul a República da Coreia, conhecida por Coreia do Sul, apoiada pelos EUA; no norte a República Democrática Popular da Coreia (RDPC) – conhecida como Coreia do Norte – e apoiada pela URSS.

Em 1950 a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em flagrante delito de todas as disposições da ONU e desafiando toda a estrutura de segurança coletiva do pós II Guerra Mundial.

Os EUA acorreram em defesa da Coreia do Sul sob autoridade da ONU. Os norte-coreanos contaram com apoio chinês e soviético durante a guerra. Esta terminou em 1953, com a assinatura de um armistício, sem que nenhum dos lados obtivesse uma clara vitória.

A guerra devastou a península e causou quase 40 mil mortos norte-americanos, 600 mil mortos chineses e dois milhões de mortos coreanos, civis e militares. O fim da guerra nunca foi oficializado e a paz está por declarar. Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em conflito há quase 70 anos.

OS EUA mantêm uma grande força militar na Coreia do Sul e um sistema que ajuda a garantir a estabilidade da região: as três grandes potências asiáticas olham para as tropas norte-americanas como um escudo protetor contra as intenções agressivas da Coreia do Norte e uma garantia de paz na região. Já Pyongyang há décadas que tenta desmantelar este sistema e a recente deriva militar faz parta desta estratégia.