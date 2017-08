Quando se está solteiro e se procura ter um relacionamento sem preocupações, as pessoas acabam por arranjar os designados ‘amigos coloridos’. Isto porque é mais fácil, ou pelo menos parece mais fácil, não ter de lidar com preocupações e assuntos de uma relação séria.

Contudo, nem sempre as coisas correm bem. Há várias coisas que o podem mesmo deixar de coração partido.

Um ‘amigo colorido’ não é realmente um amigo

Quando estamos com alguém regularmente, ainda que seja apenas pelo sexo, é normal que comece a existir algum tipo de sentimento e um certo tipo de conforto em relação ao outro. Mas se é uma relação apenas com benefícios, não pode esperar chegar ao fim do dia para lhe contar como tudo correu. Isso é quase proibido.

Ter um ‘amigo colorido’ acaba por afastá-lo das relações sérias

Se é uma pessoa que só pensa em trabalho e que tem uma vida preenchida a esse nível, ter uma amizade com benefícios acaba por levá-lo a pensar que nunca vai ser possível ter algo sério com alguém.

O seu corpo também fica confuso

Quando há sexo regular, o corpo liberta um líquido chamado oxitocina. Este mesmo químico faz –nos sentir e ter uma ligação com que mantemos essa atividade sexual. Portanto, quando isso chega ao fim, pode acabar por sair magoado.

Há sempre uma razão para não serem namorados

Por muito bom que seja o tempo que passam juntos, há uma razão para serem apenas amigos coloridos, como é o caso de diferenças entre ambos que sejam irreconciliáveis e que podem originar duras discussões.

Uma ‘amizade colorida’ tem sempre um fim

Quando se começa uma relação deste género, muitas vezes o fim está ditado. No entanto, se um ‘amigo colorido’ se torna essencial na sua vida, quando o perde, acaba por sofrer de uma maneira que não era suposto.