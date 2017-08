A Primeira-dama dos Estados Unidos foi altamente criticada, após ter visitado as vítimas do furacão Harvey, no Texas, com uns ‘stilettos’ de pele de cobra calçados, algo que, aos olhos de muitos, não foi um conjunto muito apropriado para se utilizar numa ocasião destas.

Contudo, após tantas críticas, Melania decidiu trocou os saltos por um par de ténis mais confortáveis da Adidas, uns Stan Smith.

Antes

Depois