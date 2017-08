PIB cresce 2,9% no segundo trimestre

A economia portuguesa continua a crescer. De acordo com os dados do INE revelados ontem, “o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou, em termos homólogos, 2,9% em volume no segundo trimestre de 2017 (taxa de 2,8% no trimestre anterior)”, puxado pela procura externa e pelo investimento.