É oficial. O PSG deu as boas-vindas ao jovem internacional francês, Kylian Mbappé, nas redes sociais. Mbappé chega por empréstimo até junho de 2018 com opção de compra, ficando ligado ao Paris SG até junho de 2022.

O negócio segundo a imprensa internacional deve rondar os 135 milhões de euros, verba a que acrescem outros 45 milhões de euros em objetivos. A ser confirmado, o antigo jogador do Mónaco torna-se no segundo futebolista mais caro de sempre da história mundial. A jovem promessa do futebol é apenas superado pelo brasileiro Neymar, por quem os franceses do.... PSG já tinham desembolsado 222 milhões de euros!