O Sporting informou esta tarde que chegou a acordo com o Watford para a transferência de Marvin Zeegelaar por três milhões de euros, ficando os leões com trinta por cento de uma venda futura.

O defesa de 27 anos já foi titular nos leões, mas com a chegada de Fábio Coentrão e o regresso de Jonathan Silva perdeu espaço no plantel de Jorge Jesus não tendo sequer integrado a pré-temporada do clube de Alvalade.