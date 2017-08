A vida em Lisboa continua normal após os rumores que começaram a circular nas redes sociais, na quarta-feira à noite, de que o nível de alerta de terrorismo em Portugal foi aumentado devido a uma possível ameaça de bomba.

Apesar da possível ameaça, que já foi desmentida pela PSP, os turistas e os lisboetas continuam as suas vidas normalmente. “As pessoas continuam na mesma, com a mesma segurança. Já há um tempo que meteram mais polícias na rua e vê-se mais vezes o carro da patrulha”, referiu Fernanda Oliveira, florista no Rossio, disse ao i.

“Nós temos de continuar a viver com calma, se não deixamos passar a vida e não vivemos nada”, afirmou Teresa Andrade, uma das muitas pessoas que estavam a passear pela Baixa, acrescentando que não nota diferença nas pessoas pois estas continuam a passear normalmente, que se sente segura e que a polícia é que a sempre existiu no centro da capital.

A presença de polícia no centro da capital já é habitual e após o atentado de atropelamento que aconteceu em Espanha foram colocadas barreiras na Rua Augusta, Chiado e Belém para reforçar a segurança.