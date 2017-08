Após a oficialização do médio no Swansea, o emblema inglês divulgou a camisola que Renato Sanches irá utilizar. Depois de ter sido anunciado que o médio voltaria a vestir o número 85 - que utilizou ao longo da sua passagem pelo Benfica - o Swansea veio retificar essa informação.

Segundo a nova equipa do jovem internacional português, a Premier League recusou a atribuição do número 85 a Renato. Em causa estão as regras da liga inglesa que impõe que a listagem seja consecutiva e, por isso, aproximada do número mais elevado atribuído a um dos membros do plantel.

It was all going so well... 🙈



The #PL reject the number 85 for @renatosanches35. He will now wear 3️⃣5️⃣ for the #Swans this season. pic.twitter.com/Lx7qWmkHOF