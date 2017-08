Sempre que uma nova crise internacional com a Coreia do Norte deflagra é impossível não olhar para a China, o único aliado importante de Pyongyang, à espera da sua reação.

Os coreanos e chineses possuem uma relação ancestral, não tivesse sido a Península da Coreia uma parte integrante dos impérios chineses em vários momentos da sua História. No entanto, a ligação histórica entre a República Popular da China e a Coreia do Norte reforçou-se com a Guerra da Coreia (1950-53), quando tropas chinesas participaram no conflito e ajudaram a empurrar as forças norte-americanas para baixo do paralelo 38º, linha que ainda hoje separa as duas Coreias.

Com o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte passou a ter como único e exclusivo aliado a China, para além de ser o seu principal parceiro comercial e fonte de recursos alimentares e de energia. Porém, nos últimos anos a postura da China tem-se alterado para com Pyongyang. Se antes se opunha às resoluções do Conselho de Segurança que condenavam o programa nuclear de Pyongyang, nos dias que correm tem alinhado com os restantes membros desse organismo internacional. Em outubro de 2016, Pequim votou a favor da Resolução 1718, que condenava um dos testes nucleares realizados pela Coreia do Norte. Seguiram-se outras resoluções: 1874, 2094, 2279 e 2321, todas semelhantes e a condenarem Pyongyang pelo seu programa nuclear. No seguimento de mais um teste nuclear, desta vez em setembro de 2016, Pequim avisou o seu aliado para não tomar qualquer ação que venha “a piorar a situação”. Perante a recusa do seu aliado em parar com o programa apesar das pressões, Pequim avançou com sanções contra o seu aliado. Primeiro sob o carvão que importava e, depois, alargando-as para o ferro, minério de ferro e frutos do mar. No entanto, esta mudança de atitude não engloba todos os assuntos referentes à Coreia do Norte. Pequim tem bloqueado no Conselho de Segurança todas as resoluções que visem ações punitivas contra o seu aliado no que concerne a violações de direitos humanos, o que pode ser, em parte, explicado pelo seu receio em criar antecedentes, tendo em conta que a própria China também é acusada de violar os direitos humanos.

Que razões justificam o apoio chinês à Coreia do Norte? Desde sempre que o principal objetivo de Pequim é manter a estabilidade e o statu quo na Península da Coreia. Primeiro, a China não deseja a unificação coreana por o seu aliado representar um tampão entre si e a Coreia do Sul, um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e base de 29 mil soldados norte-americanos.

Caso a unificação um dia ocorra, é provável que seja sob a liderança da Coreia do Sul, possibilitando a instalação de uma base militar estratégica e de armas nucleares norte-americanas perto da fronteira chinesa. Os Estados Unidos e a China encontram-se atualmente a disputar a hegemonia na região da Ásia-Pacífico. Segundo, caso o regime de Pyongyang caia é expectável que uma vaga de refugiados se dirija para a China, pressionando-a. A China não quer que aconteça o mesmo nas suas fronteiras que tem observado no Mediterrâneo.