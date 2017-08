Tinha 16 anos, quando visitei Guimarães pela primeira vez na minha vida num torneio de futebol. Num dia de descanso, decidimos ir conhecer a cidade. Visitámos a Penha e quando me sentei a observar toda a cidade, via o estádio e pensei para mim "e se eu um dia jogasse aqui?" Uns meses mais tarde, e contra tudo aquilo que eu imaginaria, recebo O convite para aqui jogar. Nesse momento, eu sabia que era a minha oportunidade. Não hesitei. Fiz as minhas malas e com apenas 17 anos mudei-me para mais de trezentos km de distância da minha zona de conforto, em busca de um sonho, o meu. Hoje, passados 7 anos despeço-me de todos vocês, desta família que eu aqui fiz, que me tornou num jogador profissional, e que me acompanhou na maior jornada da minha vida, tornar-me um Homem. Palavras são insuficientes para agradecer o quanto eu estou grato pelo que fizeram por mim, por tudo aquilo em que me tornaram, por tudo aquilo que esta cidade me deu. Se dissessem à criança de 4 anos que só queria brincar com bolas de futebol, que um dia ia jogar neste grande clube, disputar uma taça de Portugal, duas Supertaças, e mais gratificante ainda, honrar este clube com a braçadeira de capitão, eu não acreditaria. Ninguém acreditaria. Este clube é uma verdadeira família que realiza sonhos! Obrigado a toda a instituição, a todos os meus colegas que me acompanharam, a todas as pessoas que se cruzaram comigo e me ajudaram, levá-los-ei a todos no meu coração. E, Vitória foi uma honra! 🖤⚔️

