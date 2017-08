A ciência diz-lhe aquilo que a torna mais atraente, e o Independent elaborou uma lista com as principais razões de as pessoas acharam outras pessoas atraentes.

Ser aquilo que é, e não mudar consoante as pessoas ou as situações

Um estudo realizado em 2016, que analisou mais de três mil pessoas, sugere que as pessoas são atraídas mais pelas semelhanças e não pelas diferenças no início de um relacionamento, revelando assim que o fator (mais) determinante para se ser considerado atraente é o ambiente em que se está inserido, assim como as experiências e preferências.

Ter bom humor

O humor é algo muito importante e uma característica a ter em conta. Vários estudos indicam que as mulheres são mais vezes atraídas por homens que sejam divertidos. No entanto, as mulheres que também conseguem fazer rir os homens estão em maios desvantagem, ao que os estudos indicam estes não prestam tanta atenção ao facto de uma mulher ser divertida.

Estar rodeados de amigos

De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, as pessoas parecem quase sempre mais atraentes quando estão em grupo. Isto acontece porque o cérebro processa os rostos das pessoas que estão no grupo.

Não tenha a chamada conversa de circunstância

Segundo um estudo da Universidade de Nova Iorque, em que foram separados dois grupos de pessoas formando duplas, tendo-lhes sido dados 45 minutos para responderem a várias questões. Um conjunto de questões era sobre conversa de circunstância e outro originava uma conversa mais intíma. As pessoas que responderam as questões mais pessoais e privadas sentiram uma atração muito maior.

Ter uma postura confiante

A ciência revela que as pessoas que têm uma postura mais confiante tornam-se muito mais atraentes quando têm um primeiro encontro com alguém que não conhecem.

Ter espírito de liderança

As pessoas que pertencem a um determinado grupo sentem que as pessoas que as lideram são muito mais atraentes

Sorrir mais

De acordo com a ciência existe uma relação entre a atratividade e o sorriso. Quanto mais forte um sorriso, mais atraente a pessoa se torna

Ser simpático

Um estudo chinês, realizado em 2014, e que incluiu 120 pessoas, esclareceu que quando as pessoas ouvem falar de alguém que é simpático, o rosto desta pessoa torna-se mais atraente. ´

Ter cuidado com a pele

Existem vários estudos que relatam que o cuidado com a pele com o recurso a protetor solar, uma alimentação saudável e uma boa noite de sonho, podem fazer aumentar a boa aparência