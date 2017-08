Já nasceu o elemento mais novo da família real sueca. De acordo com um comunicado publicado na página oficial do Instagram, os príncipes Carl Philip e Sofia acabam de ser pais de mais um menino.

“Na quinta-feira, dia 31, às 11h24, a princesa Sofia foi mãe de uma criança saudável hospital Danderyd. “Tanto a mãe como a criança estão bem”, lê-se.

A revista People revela que novo elemento é do sexo masculino, contudo ainda é desconhecido o nome da criança.

Carl Philip e Sofia casaram no dia 13 de junho de 2015 e são pais de Alexander, que nasceu no dia 19 de abril do ano passado.