As autoridades consideram que o nível de ameaça terrorista se mantém em “grau moderado” e a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna classificou as mensagens que circularam nas últimas horas nas redes sociais de rumores.

Chegou a ser avançado que a PSP tinha feito um reforço inédito da segurança. Questionada pelo i, a Polícia de Segurança Pública informou que “foram apenas dadas orientações por parte da Direção Nacional da PSP, a nível nacional, para assegurar que os diferentes comandos mantêm um rigoroso cumprimento de medidas que já vinham a ser adotadas desde 2016”.

Em causa estão as instruções para "o reforço de perímetros de segurança em grandes eventos ou a colocação de obstáculos à circulação de veículos ou ainda o patrulhamento de visibilidade reforçada em zonas de maior concentração de pessoas, complementado por equipas à civil".

Recorde-se que só depois do atentado nas Ramblas, em Barcelona, é que a Câmara de Lisboa, em conjunto com a PSP, reforçaram as barreiras de segurança em Belém e em zonas de maior afluência como Baixa e Chiada. Foram instalados blocos de cimento junto ao Mosteiro dos Jerónimos e, no centro da cidade, as entradas na Rua Augusta ou na Rua do Carmo passaram a estar vedadas a veículos por pilaretes.

Fonte oficial da PSP não relaciona as instruções dadas com os rumores nas redes sociais, mas sim com o fim das férias e estarem programados alguns grandes eventos na área de responsabilidade desta polícia como a Red Bull Air Race, que decorre este fim de semana no Porto, "havendo necessidade de recentrar o trabalho preventivo de policiamento, tendo em conta esta realidade".