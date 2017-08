A empresa finlandesa Lindex retirou do mercado um par de meias com personagens do filme “Frozen” da Disney, por suspeitas de conter partículas cancerígenas, diz o Daily Mail.

O jornal afirma que o produto era vendido em pacotes de três pares de meias de cores diferentes, tendo sido descoberto num dos pares de meias azuis, ilustradas com a personagem Anna de Arendelle, do filme "Frozen", produtos químicos que causam cancro.

A embalagem contém ainda pares de meias com imagens da rainha Elsa e do boneco de neve Olaf, contudo não foram identificadas partículas estranhas nestes produtos.

A empresa pede aos consumidores que devolvam o produto em causa e garante que irá reembolsar os visados com a totalidade do valor das meias.

A Lindex pertence ao grupo tockmann, também dono da conhecida marca de roupa H&M, e tem lojas em países como a Suécia, Noruega, Finlândia, República Checa, Polónia, Islândia ou Reino Unido.