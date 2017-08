Cristina Caras Lindas recorreu às redes sociais para fazer uma homenagem ao fotógrafo Pedro Palma, depois da Comunicação Social noticiar a descoberta do corpo na zona de Sintra.

A antiga apresentadora confessou que Pedro Palma foi o seu “último amor” e revelou que, antes do seu desaparecimento, o amigo lhe deixou dois presentes: Uma carta e a Nikon do fotógrafo.

“Era muito feliz cada vez que me perdia no teu olhar. Ninguém como tu para dar aquele beijo na testa. Entendo agora a linda carta que me deixaste e porque me deste a Nikon”, pode ler-se na publicação.

Cristina Caras Lindas termina a sua homenagem prometendo que irá fazer os possíveis para realizar os seus últimos desejos. “Editarei o teu livro ‘O Dono da Lua’ e cumprirei tudo que me pediste. Tu ocuparás sempre a minha alma”, concluiu.

A apresentadora terá sido uma das primeiras pessoas a dar o alerta do desaparecimento de Pedro Palma, tendo feito vários apelos nas redes sociais para descobrir novas informações sobre o paradeiro do amigo.

O corpo de Pedro Palma, o fotojornalista desaparecido desde quinta-feira, foi encontrado esta quinta-feira, dentro do seu próprio carro dentro da mala do veículo.